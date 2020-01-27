العثور على جثة طالب دكتوراه عراقي في الهند

2020/01/27 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، عن العثورعلى طالب دكتوراه عراقي في قسم الجغرافيا في جامعة (عليكره) الاسلامية ميتا في شقته في ظروف غامضة.ونقلت صحيفة ديكان الهندية أن” طالب الدكتوراه العراقي البالغ من العمر 45 عاما قد تم التعرف عليه من قبل مسؤول القسم ويدعى ع.ع.حامد من جامعة ( عليكره) في مقاطعة ايتر براديش.[…]

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