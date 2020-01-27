حيدر الملا : مقتدى الصدر كان داعما وحاميا للحركة الاصلاحية الاحتجاجية

2020/01/27 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس السابق حيدر الملا ، ان السيد مقتدى الصدر كان على طول خط الاحتجاج الاصلاحي داعما وفي احيان كثيرة كان حاميا للحركة الاصلاحية الاحتجاجية .واكد الملا في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ليس من مصلحة اصحاب الاهداف الاصلاحية المشتركة دق هذا الاسفين […]

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