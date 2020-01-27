جمال الضاري يشن هجوما لاذعا على حكومة تصريف الاعمال ويتهمها بالفشل

2020/01/27 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- شن الامين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري ، هجوما لاذعا على حكومة تصريف الاعمال ، مشددا انها فشلت بالحفاظ على ارواح المتظاهرين المطالبين بحقوقهم .واكد الضاري عبر تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان حكومة تصريف الاعمال ، تفشل مرة أخرى بالحفاظ […]

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