الخارجية العراقية تستنكر قصف السفارة الامريكية في بغداد

2020/01/27 | 14:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، رفضها واستنكارها لما وصفته بـ"العدوان" الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة بالقصف بصواريخ كاتيوشا ليل أم...

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