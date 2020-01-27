2020/01/27 | 14:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، استمرار الاستعدادات لإجراء الامتحانات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن الاستعدادات مستمرة لإجراء الامتحانات في بغداد وبقية المحافظات، وفق الموعد المحدد لها في الخامس والثامن من شهر شباط المقبل.وأشار الى أن هناك تنسيقاً عالياً بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: توفير الحماية اللازمة لتأدية الامتحانات بموعدها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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