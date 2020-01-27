النهرين يرفع قروض الطلبة الى 10 ملايين دينار

2020/01/27 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الاثنين، اصدار تعديلات على ضوابط تمويل قروض التعليم ،فيما رفع قيمة القرض الى 10 ملايين دينار.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز""، إن "ضوابط تمويل مرابحة التعليم تتضمن الحد الاعلى للتمويل 10 ملايين دينار بعد ان كان الحد الاعلى 3 ملايين دينار، وبنسبة مرابحة (فائدة) 15% بدلا من 25%، ومدة التمويل 10 اشهر"، مبينا أن "القسط الاول يستحق بعد 30 يوم من استلام الجهة التعليمية المبلغ".

واضاف: "طالب التمويل عليه تقديم المستمسكات الثبوتيه مع هوية الجهة التعليمية الخاصة به، وكذلك تقديم تأييد من الجهة التعليمية باستمرار الطالب بالدوام".

واشار المصرف الى ان "الموظفين الموطنة رواتبهم لدى فروع المصرف يتم شراء مقعد دراسي للموظف الموطن او احد افراد عائلته ابتداء من الدراسة الابتدائية وصولا لدراسة الدكتوراه تصل الى 10 ملايين دينار وبنسبة مرابحة 10%".

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