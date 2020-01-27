روسيا تطور لقاحين ضد فيروس كورونا الجديد

2020/01/27 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطور موظفو مركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية “فيكتور” لقاحين تجريبيين ضد فيروس كورونا الجديد، وفقًا للموقع الرسمي لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ” في سيبيريا”.وفقًا للمدير العام لمركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية “فيكتور” رينات ماكسيوتوف، فإن المنظمة تطور “لقاحين، يجب اختبار نماذجهما الأولية في يونيو/حزيران”.وقال أيضًا إنه تم

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