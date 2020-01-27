الجمارك تضبط ادوية بشرية منتهية الصلاحية في ام قصر الشمالي

2020/01/27 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ضبط ادوية بشرية منتهية الصلاحية في ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “تم ضبط حاوية حجم ٢٠ قدم محملة بأدوية بشرية مستوردة منتهية الصلاحية في جمرك ام قصر الشمالي (الرصيف ١١)”.واشارت الى “إتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم […]

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