المخدرات تباع بالمتاجر في هذه الولاية الأمريكية

2020/01/27 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون متاجر الماريجوانا في ألاسكا من بين أوائل متاجر التجزئة في الولايات المتحدة التي يسمح لها بالعمل -بقوة القانون- لبيع النبات المخدر للمواطنين، والذين سيسمح لهم بتدخينه دون أي عواقب قانونية.وشهدت صناعة الماريجوانا –التي تعمل ضمن إطار قانوني- نقطة تحول الخميس، عندما وافقت السلطات التنظيمية في الولاية على افتتاح متاجر لبيع المخدر بالتجزئة للمستهلكين […]

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