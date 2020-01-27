الزبيدي: العراق ملتزم بالمواثيق الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية

2020/01/27 | 14:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد أمين عام حركة انجاز، باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، التزام العراق بالمواثيق والمعهادات الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية على الاراضي العراقية في جميع المحافظات.وقال الزبيدي، في بيان صحافي صادر عن مكتبه الاعلامي، اليوم (27 كانون الثاني 2020)، إن "مواقف الدول اتجاه العراق تنعكس سلبا وإيجابا على مواقف تلك الدول ولان العراق عرف باحترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية وخصوصا في مايتعلق بالاعراف الدبلوماسية".وأضاف الزبيدي، "فقد اصبح لزاما ان يلتزم الجميع بحرمة استهداف تلك البعثات مهما كانت الأسباب لانها بلاشك ستشكل ظاهرة سيئة لسمعة البلد وستعكس صورة عن ضعف الدولة ووجود دولة موازية تتحكم بحركة الدولة كما تريد لا كما تريد الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية".

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