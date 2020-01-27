وزير الشباب يعلن دعمه للأندية المنسحبة من الدوري ويدعوها للعودة

2020/01/27 | 14:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، اليوم الاثنين، دعدم الاندية المشاركة بالدوري العراقي الممتاز ماديا، فيما دعا الاندية المنسحبة الى العودة للدوري الذي سينطلق في كردستان.وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان تلقته "كلكامش برس" أن "وزير الرياضة يقرر تكفل وزارته بتكاليف مشاركة الأندية في الدوري الممتاز الذي سينطلق في كردستان".وأضاف البيان، أن العبيدي يدعو "الأندية المنسحبة ( الكرخ والقاسم والديوانية وزاخو والسماوة) من أجل العودة للدوري ودعمها ماديا، وبإنتظار موافقة لجنة المسابقات على عودتها للمسابقة".

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