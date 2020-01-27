أردوغان يتوجه إلى غامبيا بعد اختتام زيارته إلى الجزائر

2020/01/27 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى غامبيا، ثاني محطات جولته الافريقية، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر.وأقلعت طائرة الرئاسة التركية من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، في تمام الساعة 09:35 ت.غ.وكان في وداع أردوغان لدى مغادرته المطار، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، […]

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