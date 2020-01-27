2020/01/27 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي يوم الاثنين ان الولايات المتحدة الامريكية عجزت عن الرد عسكريا على قصف الذي استهدف قاعدة عين الاسد في الانبار غربي العراق عقب مقتل الجنرال البارز قاسم سليماني.

وقال اللواء سلامي خلال كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر لقادة قوات التعبئة الشعبية ان "أمريكا أعلنت بعد اغتيالها الشهيد قاسم سليماني انها سترد عسكرياً على أي تهديد يوجه ضدها ولكن ترامب عجز عن الرد على الصفعة التي تلقاها من حرس الثورة الذي استهدف بضربة صاروخية أهم القواعد الامريكية في العراق".

وفي مساء 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أطلقت طهران صواريخ على قاعدتي عين الأسد في الانبار وأربيل في اقليم كوردستان، حيث يتمركز جنود امريكيون البالغ عددهم 5200 في العراق، وذلك ردا على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: ترامب عجز عن ردّ صفعة وجهناها له في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: ترامب عجز عن ردّ صفعة وجهناها له في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).