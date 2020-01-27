اياد علاوي : هل نسيتم ايام معارضة نظام صدام ؟!

2020/01/27 | 14:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي السلطات العراقية في تغريده له على تويتر .وطالبهم بأن يرفعو ايديهم عن المواطنين المحتجين في ساحات اعتصام الناصرية .

تباً لسلطة لا تستطيع ان تحمي شعبها هل نسيتم ايام معارضة نظام صدام، ارفعوا ايديكم عن شعبنا المحتج في #الناصرية فالعنف المفرط...

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