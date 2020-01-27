لاعب لبناني يقترب من الاحتراف في الدوري العراقي

2020/01/27 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن نادي النجمة اللبناني، حصوله على طلب رسمي من الميناء العراقي، لضم اللاعب قاسم الزين، لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.ويعتبر قاسم الزين، من أبرز اللاعبين في لبنان، حيث اختير كأفضل قلب دفاع في الموسم المنصرم.وأكد بيان نادي النجمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الإدارة تبحث […]

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