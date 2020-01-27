واشنطن: أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق منذ أيلول الماضي

2020/01/27 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن ما وصفها بالمليشيات الإيرانية تواصل تهديد أمن العراق.وقال المتحدث ان بلاده اطلعت على تقارير تفيد بقصف المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية ببغداد..داعيا السلطات العراقية إلى حماية المنشآت … Readmore

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