سعد لمجرد في باريس لاستكمال قضيته ومحاميه يوضح التطورات الجديدة

2020/01/27 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه بصورة جديدة له اعلن من هلالها تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد الاخبار التي تحدثت عن بروز معلومات خطيرة في قضية الاغتصاب المتهم بها بعد احالة ملفة الى الجنايات.

ورغم توتر الاحوال والضجة الكبيرة التي اثيرت بين محبيه بسبب هذا الخبر الحزين، الا ان لمجرد بدا مرتاحاً ومطمئناً، نافيا ما نشر على السوشيال ميديا حول انهياره ومروره بحالة نفسية سيئة.

بدوره، عبر محاميه جون مارك فيديدا عن استغرابه من قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف الفرنسية بإحالة ملف

موكله للجنايات، مشددا في مقابلة ببرنامج “Crimes et faits divers” (جرائم ومتفرقات) على قناة “NRJ12” على عدم وجود أدلة ملموسة تورط لمجرد في قضية الاغتصاب في الملف الفرنسي والأميركي أيضاً.

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