الحزب الإسلامي يصف استهداف المنطقة الخضراء بـ ’’العبث’’ في أمن البلد

2020/01/27 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، الاحد (27 كانون الثاني 2020)، القصف المتكرر ...





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