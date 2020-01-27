2020/01/27 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على عصابة لقيامها بسرقة 120 مليون دينار من داخل منزل شمال غربي العاصمة بغداد.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز مكتب الخضراء التابعة إلى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري، ألقت القبض على عصابة للسطو المسلح لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره 120

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من داخل منزل ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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