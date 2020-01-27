زيباري عن قصف السفارة الأميركية: هذه لعبة خطرة جداً ويجب أن تتوقف

2020/01/27 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشف وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، عن ان الصواريخ التي أطلقها مجهولون سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية ببغداد، ما أدى لإحراق مطعم السفارة.وفي تغريدة، على تويتر قال زيباري تلقى مجمع السفارة … Readmore

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