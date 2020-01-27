محمد رمضان يواجه الشائعات ويحسم خبر زواجه السري بصورة

2020/01/27 | 14:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الفنان محمد رمضان رسالة رومانسية لزوجته نسرين من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها رزق من الله وتحبه أكثر مما تحب نفسها.رمضان نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: “أكبر رزق في الحياة انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الاكبر انها تكون بتحبك اكتر من نفسها ربنا يملي كل البيوت سعادة

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