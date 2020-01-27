فيديو: هند صبري تكشف عن طبيعة تعامل زوجها مع افلامها

2020/01/27 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفنانة المصرية هند صبري، عن طبيعة تعامل زوجها مع فنها الذي تقدمه، مشيرة الى انه لايهتم بفنها ولايشاهد افلامها.وقالت صبري خلال لقاء تلفزيوني، ان “زوجي لا يشاهد أعمالي الفنية، وغير مهتم بها، ولكني أحياناً أحتاج لرأيه، فأطلب منه مشاهدة أعمال بعينها مثل (الفيل الأزرق) و(أسماء) وحلقات من (حلاوة الدنيا) و(عايزة […]

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