الشيخ جمال الضاري يستنكر استهداف السفارة الأميركية في بغداد

2020/01/27 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، استهداف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، إن الحكومة فشلت في الحفاظ على العراق وشعبه مرة أخرى، من خلال عدم توفيرها الحماية للبعثات الدبلوماسية، كما فشلت سابقا في الحفاظ على أرواح المتظاهرين، الأمر الذي سيجر البلاد لحرب شاملة أو عقوبات اقتصادية صارمة.

وشدد الشيخ جمال الضاري على ضرورة محاسبة العصابات التي ترتكب مثل هذه الأفعال وفرض سلطة القانون.

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