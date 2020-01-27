لهذا السبب تم منع فض الاعتصامات في العراق.. وتحشيد لمليونية جديدة

2020/01/27 | 15:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



تدخل الانتفاضة العراقية مرحلةً حرجةً من عمرها الذي يوشك أن ينهي شهره الرابع.

فمع تصعيد السلطة آ...

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