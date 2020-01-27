إريكسن يصل مدينة ميلانو للالتحاق بصفوف الإنتر

2020/01/27 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق وصل الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام هوتسبير، منذ قليل إلى مدينة ميلانو، استعدادًا للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.ونشر موقع “توتو ميركاتو”، مقطع فيديو لكريستيان إريكسن عقب وصوله مباشرة إلى المطار، على متن طائرة خاصة، وكان ماتيا تاجليكارن مدير فريق إنتر، في استقباله بالمطار بجانب […]

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