خاص لـ”العهد نيوز”.. ثلاث رسائل لثورة العشرين الثانية استلمتها قوات الاحتلال

2020/01/27 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، الى ان ثورة العشرين الثانية التي خرجت الجمعة، الماضية ركزنا من خلالها على ثلاث رسائل.وقال البلداوي لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “المظاهرة المليونية التي خرج بها ابناء العراق للوقوف ضد المخططات الامريكية التي اثارات المشاكل وخربت البلد على مدار السنوات السابقة من التامر والفتن […]

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