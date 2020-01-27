بالفيديو.. اجراءات وقائية في مطار النجف ضد فيروس كورونا

2020/01/27 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتخذت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين، إجراءات وقائي مع الوافدين من الصين، لدرأ خطر فيروس كورونا الجديد.

ويظهر في مقطع فيديو أرسله أحد العاملين في المطار لـ"الغد برس"، فحص وافدين صينيين قدموا العراق عبر مطار النجف.

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