قتيل و13 مصابا بهجوم انتحاري على مسجد في نيجيريا

2020/01/27 | 15:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص واصابة ثلاثة عشر اخرين بهجوم انتحاري مزدوج استهدف مسجدا في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وأضافت بأن الهجوم الانتحاري استهدف جمعا من المصلين في صلاة الفجر.

وأشارت إلى أن امرأتين نفذتا الهجوم الانتحاري، لكن السلطات لم تتعرف على هويتهما حتى اللحظة.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اتخذت السلطات المحلية تدابير أمنية مشددة في مكان الحادثة.

يذكر أن هجمات منظمة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا تسببت في مقتل أكثر من 20 ألفا منذ عام 2009.

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