تظاهرات في اربيل خلال محاكمة رجل دين بسبب دعوته لتعدد الزوجات

2020/01/27 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نظم العشرات من الاشخاص يوم الاثنين وقفة احتجاجية امام محكمة اربيل منددين بمحاكمة رجل الدين المثير للجدل ملا مزهر الخراساني.ورفعت منظمات معنية بحقوق المرأة في اقليم كوردستان دعاوى قضائية ضد الخراساني بسبب خطابه الديني الذي يدعو الى تعدد الزوجات.وآخر دعوى قضائية اقيمت ضد الخراساني حملت تواقيع 300 ناشطة نسوية طالبن […]

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