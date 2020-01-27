2020/01/27 | 15:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.وقال معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري إن”الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق” لافتاً الى أن”هذه الجماعات تعبر عن نفسها ،والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية”.وأضاف البصري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو علي البصري: لا علاقة للحشد بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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