القانونية النيابية: تكليف رئيس الوزراء المقبل لا يتعلق بالعطلة التشريعية للبرلمان

2020/01/27 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاثنين، ان تكليف رئيس الوزراء المقبل لا يتعلق بالعطلة التشريعية المقبلة، مبينا ان جميع المفاوضات السياسية بشان رئيس الوزراء تنهار بشكل سريع فور الحديث عن المناصب.وقال العقابي، ان “الحديث عن علاقة العطلة التشريعية بتكليف رئيس الوزراء المقبل من قبل رئيس الجمهورية غير دقيق […]

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