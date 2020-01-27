ائتلاف النصر: الكتل الكبيرة تفرض شروطا تعجيزية على مرشحي رئاسة الحكومة لتسويف مطالب المتظاهرين

2020/01/27 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، كتلا سياسية كبيرة لم يسمها بفرض شروط تعجيزية على مرشحي رئاسة الوزراء رغبة منها بتسويف مطالب المتظاهرين.

وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي في تصريح، إن تقصير بعض الكتل السياسية بمسألة اختيار رئيس الحكومة أمر واضح جدا، وان الكتل الكبيرة التي لها تمثيل كبير داخل مجلس النواب تتشبث بالمصالح الضيقة وفرض شروط مسبقة على بعض المرشحين من أجل ضياع مطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة تكنوقراط.

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