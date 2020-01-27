مـــن وراء اختــطــاف 3 فـــرنســـيين وعــــراقي .. ؟ وهـــل مــــن مـــزيــد ؟!!

2020/01/27 | 15:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ما الامر ؟

في ظل الاحداث الراهنة التي يشهدها العراق اليوم اضيف اليها حادثة اختطاف اربعة اشخاص في محيط السفارة الفرنسية في بغداد، يوم الاثنين الماضي ، يعملون في منظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين.

واعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية الجمعة عن فقد...

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