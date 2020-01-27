2020/01/27 | 15:14 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مـــن وراء اختــطــاف 3 فـــرنســـيين وعــــراقي .. ؟ وهـــل مــــن مـــزيــد ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما الامر ؟
في ظل الاحداث الراهنة التي يشهدها العراق اليوم اضيف اليها حادثة اختطاف اربعة اشخاص في محيط السفارة الفرنسية في بغداد، يوم الاثنين الماضي ، يعملون في منظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين.
واعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية الجمعة عن فقد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مـــن وراء اختــطــاف 3 فـــرنســـيين وعــــراقي .. ؟ وهـــل مــــن مـــزيــد ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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