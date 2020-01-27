فيلم صدر قبل عدة سنوات يتنبأ بظهور فيروس كورونا

2020/01/27 | 15:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

وجد عدد كبير من المتابعين لما يحصل حاليا في الصين بسبب فيروس "كورونا" المميت أوجه تشابه غريبة مع أحداث فيلم أميركي صدر عام 2011.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتابعين ربطوا مستجداتكورونابأحداث فيلم "Contagion" (المرض المعدي).

و"كونتيجن" فيلممن إخراج ...

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