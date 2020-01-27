الحشد الشعبي: لا علاقة لنا بالجهات التي استهدفت السفارة الأمريكية

2020/01/27 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد ليلة أمس الأحد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، قوله إن "الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق"، لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل"، مؤكداً أن "تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرة".

وتابع بأن "هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية وهذا الأمر لطالما ركز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس"، عاداً التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية بأنه "هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة".

وأشار البصري الى أن "الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وهناك مستوى عال من التنسيق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

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