نائب يكشف عن تشريع قانونين يدعمان الموازنة المالية

2020/01/27 | 15:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةرأى عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الاثنين، أن تشريع قانونا الاستثمار المعدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام يدر الأموال على الموازنة.وأكـد النائب عـن اللجنة نوفل الـنـاشـئ في تصريح صحافي، "اسـتـمـراريـة الـعـمـل عـلـى ايـجـاد صيغة افضل للقوانين من حيث التشريع والصياغة القانونية، بغية ضمان تمشية الـفـقـرات داخــل الـبـرلمـان بـشـكـل افـضـل بعيدا عن الروتين".وبين، ان "ابرز تلك القوانين هي التي تدر الاموال على الموازنة، منها قانونا الاستثمار المعدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام"، مبينا ان "اللجنة تجري مـبـاحـثـات مــع جـمـيـع الـلـجـان وبـطـريـقـة تنسيقية مهمة، ولـن تتوقف عـن ايجاد لغة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الاقتصاد الوطني".

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