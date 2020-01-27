الشيخ جمال الضاري: فشل الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية سيجرّ البلاد لحرب شاملة أو عقوبات اقتصادية صارمة

2020/01/27 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري إن “فشل الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية سيجرّ البلاد لحرب شاملة أو عقوبات اقتصادية صارمة” وأوضح الضاري في تغريدة له على “تويتر”: “بعدما اثبتت حكومة تصريف الاعمال فشلها بالحفاظ على … Readmore

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