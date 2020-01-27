حزب الحل يستنكر القصف الصاروخي على البعثة الدبلوماسية الامريكية قي بغداد

2020/01/27 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أستنكر “حزب الحل” الهجمة الصاروخية التي تعرض لها مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الامريكية المعتمدة في بغداد.واكد حزب الحل ضرورة ان تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الجدية والضرورية لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية دون أستثناء بأعتبار ان هذة الهجمات تعبر … Readmore

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