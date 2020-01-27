ردا على مهلة متظاهري الناصرية.. تحالف البناء يؤكد أن الكتل السياسية داعمة للمتظاهرين

2020/01/27 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق تحالف البناء على مهلة متظاهري الناصرية الجديدة والتي توعدوا فيها بالاعتصام امام المنطقة الخضراء ببغداد، قائلا إن الكتل السياسية داعمة لمطالب المحتجين.

وقال النائب عن التحالف علي الغانمي في تصريح، إن كل القوى السياسية داعمة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة، سواء في الناصرية او غيرها من المدن العراقية، مشيرا الى أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، لكن قطع الطرق الهامة أمر مؤسف لأنه سيعيق الحركة الاقتصادية في البلاد.

وأكد الغانمي أن مهلة أهالي الناصرية محترمة من قبل القوى السياسية، إلا أن التصعيد لن يخدم البلاد لافتا الى ان ملف حسم اسم مرشح رئيس الوزراء سيتحقق خلال اليومين القادمين.

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