الحكيم : استهداف السفارة الأمريكية في بغداد يزيد احتمالات تحول العراق إلى ساحة للصراع

2020/01/27 | 15:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم “اناستهداف السفارة الأمريكية في بغداد يزيد احتمالات تحول العراق إلى ساحة للصراع” وقال الحكيم في تغريدة له على “تويتر”إذ نجدد دعوتنا إلى احترام […]

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