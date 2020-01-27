نائب: سيتم حسم اختيار رئيس الوزراء العراقي خلال ايام معدودة

2020/01/27 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … صرح النائب عن تحالف البناء العراقي أحمد الكناني حول موضوع اختيار وتسمية المرشح الجديد لتولي منصة رئيس الوزراء في العراق خلال الفترة المقبلة بعد استقالة حكومة عبدالمهدي.و قال الكناني أنه سيتم حسم تسمية المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أكد على ان الاختيار يجب ان يكون بأتجاه شخصية […]

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