العامري في مواجهة الشّيخ.. ومحكمةٌ عِراقيّة تُصدر أمر قبض بحق الأخير

2020/01/27 | 15:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق يبدو أن صمت زعيم تحالف #الفتح #هادي_العامري، قائد ميليشيا #بدر المقرّبة من #طهران عن تصريحات النائب المدَني في قبّة البرلمان العراقي #فائق_الشيخ_علي لم يستمر طويلاً.فقد جاء […]

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