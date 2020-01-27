جبهة النجيفي تتهم ’’ميليشيات منفلتة’’ بقصف السفارة الأمريكية وتؤكد: يجب أن لا يمر الفعل دون محاسبة

2020/01/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اتهمت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يترأسها اسامة النجيفي، الاثنين 27 كانون الثاني 2020، &rsquo...





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