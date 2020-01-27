2020/01/27 | 15:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطليباوي: استهداف "سفارة الشر" في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطليباوي: استهداف "سفارة الشر" في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطليباوي: استهداف "سفارة الشر" في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).