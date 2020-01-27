البطيخ : الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الامريكان بشأن اقليم الانبار

2020/01/27 | 15:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو ائتلاف دولة القانون غضنفر البطيخ، الاثنين، عن أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الأميركيين بشأن مشروع إقليم الانبار، داعيا الى ارجاع مجالس المحافظات لافشال […]

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