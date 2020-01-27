خبير قانوني يتوقع فرض عقوبات دولية على العراق بسبب الاعتداء على السفارة الاميركية

2020/01/27 | 15:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن العقوبات التي تهدد العراق بعد الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد.وقال التميمي، إنه “وفق اتفاقية فينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١، […]

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