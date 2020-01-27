الحشد الشعبي يعلن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نينوى

2020/01/27 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لادامة زخم التواجد.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “تعزيزات عسكرية كبيرة من قطعات الحشد الشعبي وصلت إلى قاطع عمليات نينوى للحشد وذلك لتعزيز قطعات الحشد المتواجدة بقاطع المسؤولية”.وأضاف، أن “قيادة […]

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