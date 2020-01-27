أمريكا والأدوار

2020/01/27 | 15:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي ربما يتساءل البعض عن كيفية لعب أمريكا كل الأدوار معاً، وهو يراها كالحمل الوديع، بينما يراها الباحثون عن الحقيقة عكس ذلك، فالاول يستقي المعلومة من التصريحات، ولا يعلم […]

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