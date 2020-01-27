زالزال بقوة 3.9 درجات يضرب أنقرة

2020/01/27 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، إن زلزل ضرب منطقة ايكورت الواقعة في العاصمة التركية أنقرة عند الساعة الواحدة و 15 من ظهر اليوم.فيما صرحت ايضاً بأن الزلزال الذي ضرب العاصمة يقدر بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، فيما لم يتم تسجيل ايةً حالات عن وقوع اضرار مادية […]

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