تحالف الفتح يعلق على احداث الحبوبي: احذروا مؤامرات ومكائد الأعداء

2020/01/27 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعلق المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي ،الاثنين، على إحداث الناصرية الأخيرة، مطالبا اهالي محافظة ذي قار بالحذر من مكائد الاعداء والمؤامرات.وقال الاسدي في بيان، إن “الأحداث في محافظاتنا وبالخصوص مدينة الناصرية أم الشهداء وموطن الكرامة تبعث على القلق والألم”.ودعا الاسدي العشائر و الشباب إلى "الحذر من مكائد الأعداء”، مطالباً في نفس الوقت القوات الأمنية بـ”الدفاع عن المتظاهرين السلميين وحمايتهم من القتلة والعابثين”.واعتبر أن “ما يجري من تطورات خطيرة ينذر بخطر عظيم طالماً حذرت منه المرجعية الدينية من جر العراق إلى ما لا يحمد عقباه، وسيكون الشعب هو الخاسر الأكبر”، مشددا على ضرورة “الإسراع في تشكيل حكومة قوية أهم واجباتها حفظ الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين”.وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية بذي قار، ليلة أمس، هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيم المعتصمين.

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